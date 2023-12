Ingemor Nicklasson

Som inledning spelades Paint the sky with stars med Enya varpå officiant Mikael Eidert hälsade välkomna, läste dikt och ledde ljuständningen. Tusen bitar med Björn Afzelius spelades och efter ytterligare minnestal och diktläsning spelades en instrumental version av Time to say goodbye. De sörjande tog ett sista farväl och sedan Vem tänder stjärnorna med Eva Dahlgren spelats läste officianten dikt och därpå avslutades akten med att Air av J S Bach spelades.