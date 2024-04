IngBritt Lindblad

Som inledning spelade kantor Christer Svensson Air varefter Nu i ro slumra in med Carola Häggkvist spelades via Musikbanken. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Mildred Fischer höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 231 och sedan familj, släkt och vänner tagit ett sista farväl följde begravningsbön och Herrens bön. De församlade sjöng psalm 248 och efter slutbön och välsignelse spelades via Musikbanken Jealous of the angels med Donna Taggart. Akten avslutades med att kantorn spelade Tröstevisa.