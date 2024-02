Henny Olsson

Som inledning på akten spelade kantor Elionor Petersson Time to say goodbye varpå En stund på jorden spelades. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Staffan Holmquist höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. De församlade sjöng psalm 271 och efter förbön och Herrens bön framförde kantorn som solosång Som en bro över mörka vatten. De sörjande tog ett sista farväl och efter slutbön och välsignelse sjöngs psalm 113 unisont. Akten avslutades med att Take my hand, precious Lord spelades.