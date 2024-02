Hans Sundström

Som inledning spelade kantor Kerstin Linderberg Stairway to heaven av S Page/R Plant på piano varefter sångsolist Katarina Ekwall framförde Änglamark av E Taube. Unisont sjöng de församlade psalm 21. Kyrkoherde Magnus Johansson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 249 och efter förbön och Herrens bön spelades Smoke on the water med Deep Purple via streaming. Medan de sörjande tog ett sista farväl spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson på orgel. Som avslutning streamades O, store Gud med Mönsterås bluesband och The show must go on med Queen.