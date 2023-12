Gustav Karlsson

Som inledning spelades Love me tender med Elvis Presley varpå barnbarnet Selma Lindgren som solosång framförde Himlen i min famn till Åsa Håkanssons gitarrackompanjemang. Unisont sjöng de församlade psalm 297 till kantor Andreas Welinders ackompanjemang. Officiant Stig Erixon höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. If we never meet again med Elvis Presley spelades och efter begravningsbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl under stilla orgelmusik. Officianten läste slutbön och välsignelse och unisont sjöngs psalm 190. Akten avslutades med att kantorn spelade Tröstevisa på orgel.