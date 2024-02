Gunilla Sterckx

Som inledning framförde barnen Pierre och Nina och deras familjer I have a Dream av B Andersson/B Ulvaeus varefter frälsningsofficer Evangelina Bergh hälsade välkomna, höll begravningstal och förrättade överlåtelsen. Ett bildspel över Gunillas liv visades och sedan familjen framfört No frontears av J Macarthy sjöng de församlade gemensamt Blott en dag och O hur saligt att få vandra till pianoackompanjemang av Sven Ekstedt. Under stilla musik tog familjen och övriga närvarande ett sista farväl och Ann Ahlinder, Ken och Rino Wennerholm sjöng och spelade Så länge skutan kan gå av E Taube. Som avslutning sjöngs Bred dina vida vingar unisont.