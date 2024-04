Gunhild Stjernholm

Kantor Elionor Peterson inledde med att spela Dans i de saligas ängder av C W Gluck varefter barnbarnet Sofia som solosång framförde Gud är din fader av N Beskow. Unisont sjöng de församlade psalm 251:1-2. Officiant Christer Munther höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 248 och 189:1-2 inramade begravningsbön, Herrens bön och välsignelsen. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och unisont sjöngs Morning has broken av E Farjeon. Som avslutning spelade kantorn Air av J S Bach.