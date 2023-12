Greta Sjöbrant

Som inledning spelade kantor Axel Johansson Tears in heaven av E Clapton varpå officiant Owe Sigonsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Som solosång framförde kantorn Där rosor aldrig dör av L Lithell och efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 249 unisont. Som avslutning på akten i kyrkan spelade kantorn Time to say goodbye. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl.