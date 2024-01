Göran Björk

Akten inleddes med att Tröstevisa med Benny Andersson spelades varpå officiant Thommy Nilsson uttalade inledningsord. och därefter spelades Van Diemen's Van Diemen's Land med U2. Officianten höll minnestal och sedan Utan dina andetag med Carolina Wallin Péres spelats läste officianten dikter och förrättade överlämnade med rosceremoni. De sörjande tog ett sista farväl till tonerna av River Flows in you med Yriuma. Officianten läste ytterligare dikter och The sound of silence med Disturbed spelades. Efter officiantens slutord avslutades akten med att Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad spelades.