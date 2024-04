Gert Ivarsson

Akten inleddes med att organist Birger Marmvik på orgel spelade What a wonderful world av L Armstrong varefter Ta mig till havet med P Lundblad spelades digitalt. Unisont sjöngs psalm 11:1-3. Officiant Christer Munther höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 249 och 297 inramade begravningsbön, Herrens bön och välsignelsen och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla orgelmusik. Digitalt spelades My way med F Sinatra och som avslutning spelade organisten Så länge skutan kan gå av E Taube.