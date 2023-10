Officiant Ola Sandberg höll ett personligt griftetal och läste valda bibelord. Kyrkomusiker Lisa Sandstedt inramade akten med att på orgel spela You raise me up av R Løvland och Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård. Lisa Sandstedt sjöng till eget ackompanjemang Jag har hört om en stad av L Lithell och Var jag går i skogar, berg och dalar av C O Rosenius. Unisont sjöngs psalmerna 249, 285 och 262. Gravsättning ägde rum på Järeda kyrkogård.