Eva-Britt Adolfsson

Akten inleddes med att kyrkomusiker Manda Månsson spelade Always on my mind varefter psalm 201 sjöngs unisont. Officiant Helena Svensson höll griftetal och sedan Manda Månsson som solosång framfört Ser du månen där du är i kväll av T Stenström förrättade officianten överlåtelsen och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 251:1-2 och efter begravningsbön, Herrens bön och välsignelsen avslutade kyrkomusikern akten i kyrkan med att spela Tröstevisa. Vid graven tog familj, släkt och vänner ett sista farväl och officianten avslutade med bön.