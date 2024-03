Estrid Regberg

Akten inleddes med att kantor Aili Andersson spelade Nocturne av E Taube varvid Maja Arthursson som solosång framförde Candle in the wind av E John. Unisont sjöng de församlade psalm 190. Officiant Thomas Hård af Segerstad höll griftetal över orden i Joh 12:24 och kantorn spelade Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 av J S Bach. Efter begravningsbönen sjöngs psalm 298 unisont och därpå tog barn med familjer, övrig släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. Sångsolisten framförde Öppna landskap av U Lundell och som avslutning spelade kantorn In dulci jubilo BWV 608 av J S Bach på orgel.