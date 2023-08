Akten inleddes med att kantor Hélène Walle framförde I am sailing av G Sutherland varefter psalm 249 sjöngs unisont. Kyrkoherde Sussie Kårlin höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. De sörjande tog ett sista farväl till tonerna av Still got the blues for you. Efter förbön och Herrens bön sjöngs unisont psalm 769. Som avslutningsmusik framförde kantorn Tröstevisa av B Andersson.