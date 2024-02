Bernt Petersson

Akten inleddes med att Konvaljens avsked med Göingeflickorna spelades via Musikbanken varefter psalm 304 sjöngs unisont till kantor Héléne Walles ackompanjemang. Officiant Mikael Lunnergård höll griftetal och sedan kantorn som solosång framfört Var inte rädd för mörkret förrättade officianten överlåtelse. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 190 unisont. Officianten läste slutbön och välsignelse och som avslutning spelades Aftonklockorna via Musikbanken.