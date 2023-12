Berith Furbring

Som inledning spelade kantor Åsa Cederholm När löven faller på piano varpå psalm 248 sjöngs unisont. Komminister Gio Johannesson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Never not remember you med Cooper Alan spelades och efter begravningsbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Officianten läste slutbön och välsignelse och unisont sjöngs psalm 297. Som avslutning spelade kantorn Modersvingen på piano.