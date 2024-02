Bengt Svegmo

Akten inleddes med att I need you to turn to med Elton John spelades varpå officiant Jimmie Ivarsson läste samlingsord och Däckspojken med Björn Afzelius spelades. Officianten höll minnestal och berättade om Bengts liv. Goodbye yellow brick road med Elton John spelades och vid avskedet inledde officianten med att lägga tre symboliska rosor varpå de sörjande tog ett sista farväl och nedlade blommor. Sedan Ticket to heaven med Dire Straits spelats avslutades akten med avskedsord till tonerna av The last farewll med Roger Whittaker.