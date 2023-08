Bengt Johnson

Akten inleddes med att organist Joel Eriksson spelade stilla orgelmusik varpå Candle in the wind av E John spelades på orgel. Psalm 201 sjöngs unisont varefter kyrkoherde Marie Ivarsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Maria Klingstedt framförde som solosång Strövtåg i hembygden musiken skriven av G Norén/B Dixgård. De sörjande tog ett sista farväl till tonerna av Time to say goodbye av F Sartori. Sångsolisten sjöng Ser du månen där du är ikväll av T Stenström och efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 289 unisont. Akten avslutades med att organisten spelade Tröstevisa av B Andersson.