Barbro Carlzén

Akten inleddes med att sångsolist Ida Seve till pianoackompanjemang av kantor Kim Eriksen framförde Morning has broken av C Stevens varefter de församlade unisont sjöng psalm 249. Officiant Elin Sundelin höll griftetal och sedan sångsolisten framfört Utan dina andetag av J Berg förrättade officianten överlåtelsen och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 248 och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 297 och som avslutning framförde sångsolisten För kärlekens skull av T Gärdestad/K Gärdestad.