Barbro Axelsson

Akten inleddes med att kantor Attila Gracza på piano spelade Jesu bleibet meine Freude av Bach varefter Brusa högre lilla å spelades via Musikbanken. Unisont sjöngs psalm 190. Officiant Monica Schreiner höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Efter begravningsbönen tog anhöriga, släkt och vänner ett sista farväl under orgelmusik. Kantorn spelade Preludium i e-moll av Chopin och sedan de församlade unisont sjungit psalm 248 avslutades akten med att Zorba av M Theodorakis spelades via Musikbanken.