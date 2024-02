Arne Bernhardsson

Akten inleddes med att kantor Elisabeth Ilhammar spelade You raise me up av B Graham varefter psalm 304 sjöngs unisont. Officiant Anne-Lie Danesdotter höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 249 unisont och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Som avslutning spelade kantorn Så skimrande var aldrig havet av E Taube.