Annika Svensson

Kantor Catarina Hermansson inledde akten med att på orgel spela Bön av J Leijon varpå psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Helena Svensson höll griftetal och sedan Last date med The Spotnicks spelats förrättade officianten överlåtelsen och läste valda bibelord. Don't forget to remember med Bee Gees spelades och efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 251:1-2 unisont. Officianten läste välsignelse och sedan de sörjande tagit ett sista farväl spelades Till alla dem som jag höll av med Ingmar Nordströms orkester. Officianten läste slutbön och som avslutning spelade kantorn In memoriam av J Leijon på orgel.