Anne-Marie och Yngve Johansson

Som inledning på akten kantor Andreas Welinder He is my everything av E Presley varpå psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Göran Madeland höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 113 och efter förbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl till tonerna av Jag har hört om en stad ovan molnen. Officianten läste slutbön och välsignelse och unisont sjöngs psalm 285. Som avslutning spelades Where no one stands alone av E Presley och officianten uttalade sändningsord.