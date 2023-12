Att Stefan Ekström med smeknamnet Karelin under sin aktiva rugbykarriär håller hårt på Lars Kagglagen går inte att tvivla på. Hustrun Anna träffade han i samband med rugbyn och yngsta dottern Lisa har han nogsamt styrt in på såväl rugby som att välja Lars Kagg när hon om sex, sju år ska börja gymnasiet. ”Antingen går man på Kagg eller så blir det hemundervisning. Det går inte att förhandla, så är det bara”, säger Stefan och flinar lite.

Att Stefan Ekström med smeknamnet Karelin under sin aktiva rugbykarriär håller hårt på Lars Kagglagen går inte att tvivla på. Hustrun Anna träffade han i samband med rugbyn och yngsta dottern Lisa har han nogsamt styrt in på såväl rugby som att välja Lars Kagg när hon om sex, sju år ska börja gymnasiet. ”Antingen går man på Kagg eller så blir det hemundervisning. Det går inte att förhandla, så är det bara”, säger Stefan och flinar lite. Foto: Anna Mi Matzén

Han är ytterst noga med att påpeka att han och Anna inte inledde något i samband med träning och rugbyfesten, tycke uppstod först våren efter. Anna medger dock att hon fått upp ögonen för den trevlige tränaren redan under hösten.

– App, app, det är strängt förbjudet för tränare och spelare att inleda något. Det ska alltid vara fullt fokus på rugbyn. Rugbyn kommer alltid först, den är viktigast, säger han och smiter in i ett annat rum för att hämta några minnessaker i form av tre färgglada matchtröjor.

– Man måste nog ha varit med om den för att verkligen förstå. Man går in i en helt otrolig bubbla under hösten när man tränar inför matchdagen. Att umgås och träna så tätt ihop skapar en speciell laganda. Om någon säger spring tio mil med en stock på ryggen, ja, då gör man det. Man gör allt för laget. Baksidan är att när rugbyn är slut så känns allt annat så futtigt, säger Anna som under sina 16 år som frisörlärare på Lars Kagg såg sin beskärda del av matcher, alltid med hjärtat i Kagglagen.