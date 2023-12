Ann-Marie Johansson

Som inledning spelades Amazing grace med Jill Jonsson och officiant Per Gustafsson uttalade samlingsord och ledde ljuständningsceremonin. Gabriellas sång med Helen Sjöholm och Stefan Nilsson spelades och sedan dikten I sorgen finns glädjen lästs höll maken Sven-Olof ett minnestal. Strövtåg i hembygden med Mando Diao spelades och sedan barnen Carola och Joakim hållit minnestal spelades Bridge over troubled water med Simon and Garfunkel och Stad I ljus med Tommy Körberg. Officiant uttalade slut ord och som avslutning spelades Änglahund med Glada bokens orkester. På Skogskyrkogården tog de sörjande ett sista farväl.