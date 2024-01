Alexander Ljunggren

Akten inleddes med att organist Anders Pettersson spelade Tröstevisa av B Andersson varefter psalm 256 sjöngs unisont. Officiant Johan Alberius höll griftetal och via Musikbanken spelades Reggaeprofil med Governor Andy. Officianten förrättade överlåtelsen och Three little birds med Bob Marley spelades. Efter begravningsbönen sjöngs psalm 798 som unisont och officianten läste välsignelsen. Som avslutning på akten i kyrkan spelades My name med Werks. På kyrkogården tog anhöriga, släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor, och officianten läste slutbön.