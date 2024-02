Åke Holmström

Akten inleddes med att Smile med Nat King Cole spelades varpå psalm 249 sjöngs unisont till kantor Christer Sjögrens ackompanjemang. Officiant Henrik Jonsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Jag har hört om en stad med Christer Sjögren spelades och efter förbön och Herrens bön spelades Fly me to the moon med Diana Krall. Medan de sörjande tog ett sista farväl spelades Summerwind med Eds orkester och därpå följde slutbön och välsignelse. Unisont sjöngs psalm 297 och som avslutning spelades Somewhere over the rainbow med Eva Cassidy.