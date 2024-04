Åke Allarud

Akten inleddes med att organist Joel Eriksson på orgel spelade In the ghetto av M Davis varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Gunnel Sparrlöf höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl under stilla musik följde förbön och Herrens bön. Unisont sjöngs psalm 248 och som avslutning spelade organisten Amazing grace på piano.