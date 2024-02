Andelen inställda Krösatåg minskade under februari

Problemen med inställda tåg på sträckan Emmaboda - Karlskrona har minskat under februari, men under januari var antalet oroväckande stort och jobbpendlarna fick problem. Kommunledningen kommunicerar detta problem med såväl Kalmar Länstrafik som Region Kalmar län, enligt kommunalrådet Johan Jonsson (C).