”Ungsvenskarna vill såklart stoppa all biltrafik”

Om vi jämför dessa 750 kilo med några andra källor av utsläpp av mikroplaster per år, som Naturvårdverket har gjort bedömning av i Sverige, så kan jag exempelvis nämna däckslitage från våra bilar som släpper ut 7 670 000 kilo per år. Konstgräsplaner 2 460 000 kilo per år, tvätt av syntetfiber 950 000 kilo per år. Hygienprodukter 66 000 kilo per år.