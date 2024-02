”Tolkavgift i sjukvården riskerar bli en förlustaffär för samhället”

”Även den som kan tillräcklig svenska för att komma in på arbetsmarknaden kan behöva tolk för att förstå krångliga medicinska termer eller beskriva symptom.”

Danmark lyfts ofta fram som ett föregångsland men där har tolkavgifterna skapat problem. Tolkanvändandet har minskat och enligt Danska Lægeforeningen drar sig många för att söka vård. När de väl gör det är de sjukare och det blir dyrare att hjälpa dem. Det har också kostat sju miljoner danska kronor att samla in fyra miljoner i obetalda tolkavgifter, bara under det första året sedan avgiften infördes. Därutöver hade sex miljoner danska kronor i tolkavgifter inte betalats in alls.