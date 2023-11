”Tiden med skattefinansierad modersmålsundervisning bör vara passé”

Under de senaste åtta åren med sossestyre blev det allt vanligare med att man slösade skattebetalarnas pengar på allt möjligt onödigt och en av dessa saker var just modersmålsundervisningen. Det kostar svenska folket lite mer än 1 miljard kronor per år för att bedriva undervisningen. Pengar som skulle istället kunna gå till skolan eller vården som verkligen behöver pengarna.