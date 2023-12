”Socialdemokraternas massinvandringspolitik nu är till ända!

Gällande bränslepriserna, regeringen tillträdde den 17 oktober förra året och där en liter bensin då kostade 21,59 kr per liter och en liter diesel 27,97 kr. Idag kostar en liter bensin närmre 18,49 kr per liter och 22,76 kr för en liter diesel. Det innebär att drygt ett år efter att regeringen tillträtt så kostar bensinen 3,1 kr mindre per liter vid pump och 5,21 kr mindre för dieseln per liter.