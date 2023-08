Oärligt och vilseledande från Centerpartiet

Statsrådens arvode har förvisso höjts med 3,8 procent. Men inte för att regeringen “höjt sina egna löner”, utan till följd av att Statsrådsarvodesnämnden, som är en självständig myndighet under riksdagen, har beslutat detta. Regeringen varken kan eller bör besluta om sina arvoden. En bra princip som borde nyttjas även här på kommunal nivå, där Centerpartiet så sent som under förra året var med och drev igenom en 10-procentig ökning av Kommunalrådens arvoden. Något som vi i KD kämpade hårt emot! Uttrycket ”att inte kasta sten i glashus” gör sig påmint.