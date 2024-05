”Högerns kalhyggen är dyrare än levande skogar”

Två gånger skriver han att vår politik är ”ett hot mot samhället”. Han skriver att Miljöpartiet ”saknar all heder” och att vi ”smutskastar” svenskt skogsbruk. Vi kommer att bemöta Carl-Wiktor Svensson så sakligt vi kan. Men först vill vi säga: det höga tonläget är ovärdigt. Hur ska ett sunt politiskt samtal kunna ske under dessa former?