”Fem tips för att bli cirkulär”

1. Second hand i första hand: Det mest självklara för den cirkulära konsumenten är att i stället för nyköp gå på loppis, köpa vintage och hänga på second handsiter som marketplace, vinted eller blocket. Förutom våra befintliga utmärkta second hand har vi nu även vår första pop-up container för återbruk - TaGe. I den blå containern kan du enkelt Ta prylar du behöver gratis och Ge bort det du inte behöver! Hur bra återbruk är inte det? Låt TaGe inspirera dig till ett nytt sätt att handla och välj second-hand i första hand.