Elfsborg vann på spökarenan

Med massor av insläppta mål (25) under våren hade Helsingborg jobbat under uppehållet i allsvenskan för att täta defensiven. Nu testades kunskaperna i skarpt läge. Men på slutet av första halvlek rasslade det ändå till bakom HIF-målvakten, Elfsborg tog ledningen med 1-0 efter en snabb kontring som Lasse Nilsson avslutade.

Men sakernas tillstånd ändrades. Snabbt och elegant. Mikael Dahlberg stötte in 1-1 och tio minuter senare nickade Jordan Larsson in 2-1 för hemmalaget. En kopia av pappa Henriks flygande nick mot Bulgarien i EM 2004. Men Jordans flygande nickmål kostade. Han grimaserade illa och tog sig åt axeln och byttes ut.

Helsingborg var på hugget. Men glömde sig åter bakåt. Marcus Rohdén fick stå omarkerad och drog in världens kanon från en punkt strax utanför straffområdet. Kvitterat till 2-2. Och Elfsborg tog ledningen med 3-2 efter en ny kanon, nu från Anders Randrups fot. Även han helt omarkerad just utanför straffområdet. På övertid skickade Simon Lundevall in 4-2 i tomt mål.