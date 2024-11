Inget julbord för politikerna – ”Det beror på det ekonomiska läget”

Fakta

Nya taxor

Kommunen höjer ett antal avgifter från 2025. Här är några exempel:

Lokalhyror: Hyresavgiften Sporthallar höjs med 5,2 procent

A-hallen, C-hallen: privat: 275 kr per timme, föreningar: 100 kr per timme.

B-hallen, Torskolans gymnastiksal: privat: 130 kr per timme, föreningar: 60 kr per timme

D-hallen: privat: 120 kr per timme, föreningar: 60 kr per timme.

Övriga gymnastiksalar: privat: 100 kr per timme, föreningar: 50 kr per timme.

Bergkvara matsal: privat: 235 kr per timme, förening 175 kr per timme.

Båtplatstaxa: höjs med 5 procent och kommer att ligga mellan 518,75 och 3262,50 beroende på bryggplats.

Torghandelstaxa: höjs med 2,5 procent.

Avgift för kopiering höjs med mellan 2 och 5 kronor per kopia.

Fjärrvärme Villakunder: Höjs med 3 procent, ny taxa: 119,02 öre per kWh plus fast avgift på 2099 kr per år.

Färrvärme Företag/Lokaler: Höjs med 4 procent, 98,06 öre per kWh plus moms.

Fjärrvärme Industri: Höjs med 20 procent, ny taxa: 94 öre per kWh plus moms.

Den stora höjningens för industri görs för att alla kunder ska ligga jämnare i pris.

Taxan för VA höjs inte under 2025