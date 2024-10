Uddamålsseger när SSG IF besegrade Slätafly

Det blev dramatiskt när bortalaget SSG IF vann matchen mot Slätafly i Torsås Sporthall på lördagen. Segermålet för SSG IF stod Max Johansson för 17.17 in i tredje perioden. Matchen i i division 3 Småland södra herr i innebandy slutade 7-6 (1-2, 3-1, 3-3).