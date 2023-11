TV: Se Zvars galna firande: ”Vet inte om jag ska skratta eller gråta”

Några minuter in i den andra halvleken när Oskarshamns AIK mötte Ahlafors i helgen fick OAIK frispark ungefär vid mittplan. Adnan Catic uppfattade att målvakten stod långt ut och skickade in bollen via målvakten. Måljublet som nästan hördes hela vägen till Göteborg visste inga gränser. Vilket syns på andramålvakten Pontus Zvar.