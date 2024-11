Talangen ska slipa formen inför Junior-VM i Kalmar HC

Hugo Pettersson gjorde debut för Kalmar HC i förlustmatchen mot Djurgården under onsdagen. Två dagar senare väntar hemmamatch mot Bik Karlskoga.

Hugo Pettersson gjorde debut för Kalmar HC i förlustmatchen mot Djurgården under onsdagen. Två dagar senare väntar hemmamatch mot Bik Karlskoga. Foto: Victor Laag

Det var vid ett par tillfällen som Hugo Pettersson visade upp sin fina teknik och fart under skridskorna, vilket fick den nya hemmapubliken att applådera.

18-åringen är en av de spelare som HV71 tror allra mest på inför framtiden, men han har under den senaste tiden mestadels fått agera extraforward i SHL.

En trupp som han däremot varit given i är Juniorkronrona som i vinter ska åka till Kanada för JVM. Så sent som under den föregående helgen var han på landslagsläger i Finland där det blev fyra poäng på lika många spelade matcher.