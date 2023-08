SvFF efter skandalen: Måste jobbas mer inom AIK

Supportrar med bengaler på läktaren under söndagens fotbollsmatch i Allsvenskan mellan AIK och Malmö FF på Friends arena i Solna.

Supportrar med bengaler på läktaren under söndagens fotbollsmatch i Allsvenskan mellan AIK och Malmö FF på Friends arena i Solna. Foto: Mickan Palmqvist/TT

Då hade knallskott smällt tre gånger nära MFF-klacken och bengaler hade kastats från samma läktare. Ett antal supportrar från AIK tog sig även in på planen och sprang mot bortaläktaren för att söka konfrontation. Matchen kunde återupptas först efter en 40 minuter lång paus.

Ingen "quick fix"

Kameraövervakning

Just det är en aspekt som han ofta tycker glöms bort i debatten.

– Någonstans måste man börja där problemen finns, och det är de som väljer att bryta de här reglerna regelmässigt och tyvärr lite för ofta just nu, säger Martin Fredman.

Fakta: Vårens skandalderby

Den 28 maj gästade AIK rivalen Djurgården i ett derby på Tele2 arena. Vid ställningen 1–0 till Djurgården så utbröt skandalscener efter att AIK-spelarna Axel Björnström och Erick Otieno fick syna det röda kortet.

Matchen avbröts under en timme efter att AIK-supportrar kastat knallskott och bengaler in på plan. Maskerade personer från AIK-ståplatssektion försökte också ta sig in på planen och hamnade i slagsmål med kravallutrustad polis och ordningsvakter.

Svenska Fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt beskrev händelseförloppet som en "väl förberedd aktion" och sade också att gärningsmännen "besitter ett betydande våldskapital".

Några dagar efter händelsen hölls det ett möte mellan SvFF:s ordförande Fredrik Reinfeldt, generalsekreterare Håkan Sjöstrand, polis, Riksidrottsförbundet, socialminister Jakob Forssmed (KD) och justitieminister Gunnar Strömmer (M). Efter mötet kommunicerades det, från SvFF och Gunnar Strömmer (M), att man ska göra en översyn av lagstiftningen så att fler våldsverkare ska kunna identifieras och lagföras.

Minst sju personer blivit hämtade till förhör och delgivits olika misstankar. Bland annat misstanke om anstiftan till- respektive deltagande i våldsamt upplopp samt sabotage mot blåljusverksamhet.

Matteus Hedin, tf gruppchef Team Evenemang vid lokalpolisområde Globen, har sagt att Polisen bedömer att cirka 80 personer deltagit i det våldsamma upploppet.

AIK meddelade under måndagen att sex personer stängts av från AIK:s matcher.