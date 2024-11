SSG IF vann borta mot Tranås

Stenåsa-Sandby-Gårdby IF: Molly Sturesson x 2, Elin Petersson

Matchen var länge mållös. Tranås ryckte åt sig ledningen med 2-0 genom två snabba mål på 29 sekunder i slutet av perioden av Elsa Evernäs och Amanda Gunnarsson. Efter 10.43 i andra perioden nätade Molly Sturesson, på pass av Ebba Hammarstedt och reducerade åt SSG IF. 14.42 in i tredje perioden nätade SSG IF:s Elin Petersson framspelad av Moa Gustavson och kvitterade för SSG IF.