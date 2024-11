Under vecka 47 väntas en hel del nederbörd i form av snöblandat regn dra in över Kalmar län.

Foto: Johan Nilsson/TT

Temperaturen i Kalmar län sjunker mer och mer desto närmare vintern kommer. Under nästa vecka fortsätter det att bli kallare då ett lågtryck drar in över landet. Till att börja med blir det molnigt under tisdagen innan nederbörden ska börja under natten till onsdagen. Då kan det även bli minusgrader och regnet kan vara snöblandat. Än så länge är prognosen inte fastställd och kan ändras till endast regn eller snö. Det snöblandade regnet ska främst röra sig över de norra delarna av länet enligt SMHI.