Seger hyllas efter sista VM:et: "Är nummer ett"

"Är nummer ett"

– Hon har varit en så stor del av det här svenska landslaget under så många år. Det är en unik spelare och ledare så det är lite svårt att ta in, säger yttern Johanna Rytting Kaneryd.

Kan spela Nations League

– Hade vi vunnit VM-bucklan hade jag pushat fram henne. Jag är bara praktikant so far, hon är vår lagkapten. Seger är vår etta efter allt hon har gjort för laget och svensk fotboll under så lång tid.