Savilahti om Kalmar HC:s intresse: ”Stänger inga dörrar”

Den 32-årige finländaren har under sina fyra säsonger i Nybro Vikings blivit en stor supporterfavorit där han gått under smeknamnet ”Eero the hero”. Efter ett år i Hockeyallsvenskan blev det under 1 maj klart att det inte blir någon fortsättning för Eero Savilahti och Juho Liuksiala i Nybro. Detta trots att föreningen själva menar att de ”har använt alla möjliga medel för att förlänga kontrakten” med både Savilahti och Liuksiala.