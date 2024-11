Samuelsson: ”Måste kunna paketera 60 minuter bättre”

Nybros tränare Tommy Samuelsson var nöjd med det offensiva spelet mot AIK: ”Vår line med Liuksiala, Olsson och Blomstrand leder oss just nu”, säger han.

Nybros tränare Tommy Samuelsson var nöjd med det offensiva spelet mot AIK: ”Vår line med Liuksiala, Olsson och Blomstrand leder oss just nu”, säger han. Foto: SUVAD MRKONJIC

Under fredagen väntar jumbon Östersund i Liljas Arena. För första gången på hela säsongen är hela truppen uttagningsbar. Enda frågetecknet är målvakten Alexander Hellnemo som är hemkallad till Skellefteå under torsdagens match i SHL mot Malmö. Om han återkommer till Nybro under fredagen är oklart.