Näst sista matchen för Ruda som möter HM IS på Tallåsvallen

Ruda möter tiondeplacerade HM IS i dag. Det är den näst sista omgången i division 5 Småland nordöstra herr i fotboll. Ruda har 15 matcher i rad utan förlust inför mötet med tiondeplacerade HM IS. Det blev seger i den senaste matchen för HM IS, 4-2 mot Ankarsrum hemma.