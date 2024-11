Lokalbollsprofilens proffsliv på Cypern: ”Inga bomullsvantar”

Benjamin Knezevic när han presenterades av Pervolion under den föregående sommmaren.

Under åren runt Kalmar har Benjamin Knezevic blivit ett välkänt namn som en lokalbollsspelare som öser in mål. Han har tillhört klubbar som Kalmar AIK, Färjestaden och Nybro IF. Mål har gjorts på Victoriavallen, Tallhöjden och Fredriksskans.