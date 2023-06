Lindås/Långasjö möter Stockaryd/Rörviks IF hemma

Dags för match – Lindås/Långasjö möter Stockaryd/Rörviks IF på hemmaplan på Långasjö IP i division 5 Småland södra herr i fotboll. Stockaryd/Rörviks IF bröt sin vinstsvit på fyra matcher senast, när det blev förlust mot Nöbbele med 1-2. Lindås/Långasjö har en svit på sju matcher utan förlust inför mötet med femteplacerade Stockaryd/Rörviks IF.